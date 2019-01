Entrenador y jugador

Es víspera de fin de semana y eso en el Avilés significa partidillo de entrenamiento. Juanma Castañón, el entrenador del equipo, suele ser un jugador más de la pachanga. El técnico se mete con los futbolistas para aleccionarles, sobre todo a los que juegan en el centro del campo. "Lo hago en todos los equipos, me gusta estar activo con ellos", explica el entrenador sobre este curioso hábito.

Pero Castañón no es un entrenador sólo teórico. En su currículum figuran nueve años de experiencia como jugador de Tercera División. Lo que aprendió en sus carnes, procura transmitirlo a sus pupilos. "Procuro ponerme en el medio del campo y enseñarles como controlar, o como me gusta que se giren. También suelo quedarme a tirar faltas con ellos y penaltis, para que vean como tienen que pegarle al balón", explica. "Lo único que no hago es rematar de cabeza, porque no sé. Me gusta estar activo, pero tampoco estoy para correr mucho", bromea el entrenador.

Esa filosofía poca ortodoxa casa bien en el vestuario del Avilés. Uno de los pesos pesados del equipo, el defensa central Santa, explicó a este medio que "todos estamos con el técnico". Lo decía respondiendo a los datos de la mala racha del Avilés: 1 punto de 18 posibles, doce goles encajados y solo uno a favor y a dos puntos del descenso.

Castañón, que tampoco es nuevo en esto, también asume que la situación no es buena. "Sé cómo funciona el fútbol. Pero no estoy preocupado, porque es algo que no depende mí. Yo me dedico a entrenar. Si me quieren cesar, tampoco lo voy a poder evitar. Soy el mismo que el de principio de temporada, entreno con los mimbres que tengo", responde.

La derrota contra el Gijón Industrial parece no haber hecho mella en una plantilla, que tuvo día libre el lunes para recuperarse del varapalo. Ayer, celebraron por sorpresa el cumpleaños (47) del entrenador, con tarta, pasteles y velas. "Estoy aquí para levantar la moral de la tropa. La derrota del otro día sí que pesó, pero son cosas que te pueden pasar en el fútbol", concreta.

Este fin de semana se enfrenta al Universidad de Oviedo. El partido tiene cariz de final. Los universitarios tienen 17 puntos y el Avilés 19. De no ganar, la situación para el equipo, y para Castañón, se tornaría aún más complicada. Claro, que de ganar, también tomaría mucho oxígeno.