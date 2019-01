El futuro de Ríos, en el aire

La salida del delantero Sergio Ríos con destino al Vitoria, filial del Eibar, no acaba de concretarse. El Avilés se ha enrocado y no da el visto bueno a que el punta deje el Langreo, donde juega esta campaña a préstamo de los del Suárez Puerta, pese a que había alcanzado un acuerdo económico con el conjunto armero hace escasos días.

El caso de Sergio Ríos se ha convertido en el auténtico culebrón del mercado invernal. Hace menos de una semana el Avilés había llegado a un acuerdo económico con el Eibar para que el delantero fichara por el conjunto vasco donde jugaría en su filial, el Vitoria. Sólo faltaba el visto bueno del Langreo, que es el propietario de los derechos federativos del punta hasta el 30 de junio (a partir de julio volverían a ser del Avilés). El pasado miércoles el Langreo y el cuadro avilesino llegaron a un acuerdo para que Ríos dejara el Nuevo Ganzábal hasta el punto de que el jugador recogió sus pertenencias y se despidió de sus compañeros. Todo hacía indicar que Ríos recalaría en el Eibar pero, al final del día, el Avilés se plantó y recalcaron que "hay cosas que piden que no vamos a aceptar y de ahí no nos vamos a mover". Ayer se vivió una nueva jornada sin cambios salvo el hecho de que Ríos no se entrenó con el Langreo a la espera de que la situación se desencalle y pueda fichar por el Eibar como es su deseo.