Keko y Jandrín, dudas para visitar al Covadonga

El domingo, a las doce de la mañana, en el J. A. Rabanal el Caudal tendrá una auténtica final ante el Covadonga. Un duelo en el que los mierenses son conscientes de que no podrán fallar si no quieren descolgarse casi definitivamente de la lucha por el título de Liga. Un choque para el que Miguel Ángel Álvarez Tomé tiene dos dudas. Keko y Jandrín se lesionaron en el duelo de la pasada jornada contra el San Claudio y su concurso en el Rabanal no está asegurado.

Con la marcha de Monasterio y de Luis Nuño, unida a la lesión de gravedad de Iker Alegre, el Caudal se ha quedado con sólo diecisiete jugadores. Cualquier incidencia hace que Tomé tenga que recurrir al juvenil, pero para el choque del domingo el técnico podría quedarse sin su banda derecha titular. Keko sufrió una lesión muscular el domingo pero, finalmente, el alcance de la misma es un edema. Una dolencia que hace que no esté descartado, pero su concurso es dudoso. Hasta el mismo domingo Tomé no podría saber si podrá contar con el de Lastres.

El caso de Jandrín es similar. El de Lugones sufrió un fuerte golpe en el costado contra el San Claudio por el que tuvo que retirarse y que hace que sea duda. El concurso del extremo es más complicado, pero también podría decidirse el mismo domingo.

La buena noticia es que Tomé recuperará a uno de sus fijos como es Mendi. El naviego fue baja ante el San Claudio por sanción y una vez cumplido el castigo volverá a ser el timón caudalista en el Rabanal.