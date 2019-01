La receta de Arteaga

"Tenemos que afrontar el partido con muy buena mentaidad, especialmente defensiva". Es la receta de Óliver Arteaga, un puntal del Liberbank Oviedo Baloncesto, de cara al primer partido de la segunda vuelta de la LEB Oro, el domingo (18 horas) en la cancha del recién descendido Bilbao Basket. La contribución de Arteaga será decisiva para medirse a un equipo que marcha segundo en las clasificación, con dos victorias más que los ovetenses.

"Va aser un partido bonito de jugar", dice Arteaga sobre la cita del Bilbao Arena, "una de las mejores pistas de la LEB Oro", añadió el canario, que espera "unas gradas llenas, con muy buen ambiente y ante un gran equipo". Tras la decepción de la derrota en la cancha del colista, el Prat, por un punto, Arteaga propone "hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que plantear un partido duro durante los 40 mintuos, que es lo que nos está faltando. En todos los encuentros tenemos momentos en los que no estamos al nivel necesario".

Una irregularidad que apenas afecta a Arteaga, actualmente el tercer jugador mejor valorado de la LEB Oro, con 19,59 créditos de valoración por partido. El pívot promedia, en 17 jornadas, 26 minutos, 14 puntos y 6,9 rebotes. "Creo que he ido de menos a más", reconoce Arteaga. "Conforme han ido pasando las semanas, yo me he sentido más cómodo en la pista". En el apartado colectivo, el veterano jugador (el día 4 de enero cumplió 36 años) apunta que "hemos hecho un buen trabajo como equipo. Estamos entrenando bien y vamos quintos en la clasificación, pero tenemos margen de mejora. Hay que seguir trabajando para alcanzar un buen nivel en la recta final de la temporada".