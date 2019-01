Desestimada la reclamación del Levante contra el Barça

La jueza única del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, Carmen Pérez, desestimó ayer la denuncia del Levante sobre una posible alineación indebida del Barcelona en el partido de ida de los octavos de final de la Copa por considerarla "fuera de plazo", si bien el Levante presentará un recurso ante el Comité de Apelación. El Levante presentó su reclamación después de darse a conocer que el central azulgrana Juan Brandáriz "Chumi", que estaba sancionado con el filial blaugrana, no podía jugar el partido de ida en el Ciutat de València.

No obstante, la jueza no aclara si Chumi podía o no podía jugar el partido de ida, por lo que en este sentido no da la razón ni a Levante ni a Barcelona. Sí reitera que la denuncia queda archivada por "extemporaneidad". Ahora, el Levante confirmó que llevará el caso al Comité de Apelación y, según apuntó su presidente ayer, podría llegar incluso al TAD con el objetivo de obtener por vía judicial el acceso a los cuartos de final de la competición.

Los cruces de cuartos. El sorteo de cuartos de final de la Copa, celebrado ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas deparó los emparejamientos Sevilla-Barcelona, Madrid-Girona, Getafe-Valencia y Espanyol-Betis, con los partidos de ida programados para el próximo miércoles, 23 de enero, y los de vuelta, para el siguiente, el 30 de enero.

Barça y Sevilla protagonizaron dos de las tres últimas finales de Copa, la más reciente hace nueves meses, cuando el equipo entrenado por Valverde firmó una contundente goleada (5-0) en un partido recordado por la despedida de Andrés Iniesta.