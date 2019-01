España se la juega frente a Francia en el Mundial

La selección española de balonmano arrancará hoy (18 horas, Teledeporte) el durísimo camino hacia las semifinales del Mundial con el "más difícil todavía", un duelo con la todopoderosa Francia, en el que a los "Hispanos" sólo les vale la victoria si no quieren despedirse prácticamente de cualquier opción de pelear por las medallas. "Está claro que no es el camino ideal, pero está en nuestras manos", aseguró el pivote Julen Aginagalde, consciente de que España no sólo deberá ganar hoy a Francia, sino también a Brasil y Alemania en las dos próximas jornadas para poder acceder a las semifinales.