El ADBA se mete en problemas al caer ante un acertado Maristas

Dolorosa derrota que pone en alerta al Inmobiliaria Víctor Antuña-ADBA. Las avilesinas cayeron ante el Maristas Coruña (85-70) en un duelo directo por la salvación, quedándose con una sola victoria de renta con respecto a las plazas de descenso, que ocupan las gallegas y que, además, les vencen en el basket-average particular.

El equipo de Juanjo García salió con el acierto desde el perímetro de Villegas, pero fueron las gallegas las que tuvieron su acierto desde la línea de triples (con 16 lanzamientos acertados), a pesar de las buenas defensas de las jugadoras del ADBA. Al término del primer cuarto se llegó con 17-16. A partir de ahí, el dominio local fue abrumador apoyado en el acierto en el tiro. La brecha comenzó a dispararse y ya fue imposible de reconducir la situación. Al descanso, el conjunto coruñés mandaba por un cómodo 44-25, también marcado por el pobre bagaje de 9 puntos sumados por las avilesinas en estos segundos diez minutos.

Tras el paso por los vestuarios llegó la tímida reacción del ADBA, que firmó su mejor cuarto del partido, dando mínimas esperanzas para obrar el milagro, pero debido a la gran distancia que indicaba el marcador no fue posible. Los últimos minutos fueron un querer y no poder, tratando de salvar el basket-average del partido de ida (+5). No lo lograron y ahora, el conjunto avilesino, no tiene mayor margen de error.