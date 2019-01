Una y no más en el Dakar

Después de diez días de desierto, calor, polvo y arena, Asturias recibió ayer a Javier Álvarez con lo más crudo del invierno. El contraste no mitigó la satisfacción que supone entrar en la historia como el primer asturiano que completa el Rally Dakar en la categoría de motos. Pero tampoco le hacía cambiar la sensación que tuvo el pasado jueves cuando cruzó la última meta en Lima: no habrá próxima vez. "Si no hubiera terminado, me quedaría esa espina clavada, pero todo salió bien y cumplí mi sueño", declaró ayer de vuelta a casa.

Después de diez días durmiendo una media de tres horas, a Javier Álvarez Fernández (Grado, 29-10-78) hasta se le hicieron leves las doce del vuelo que le dejó ayer en Madrid a primera hora de la tarde. La rutina del Dakar no daba para más: "Llegaba a la meta sobre las seis o siete de la tarde. Entre preparar la moto, montar la tienda, ducharme y cenar algo me daban las diez de la noche. Y a las cuatro o cinco de la mañana, otra vez arriba".

"Además, se duerme mal porque en la tienda se oye todo: el ruido de los generadores, de los coches y las motos", añade Álvarez, que de todas formas se encontró más o menos con lo que se esperaba. Tampoco la carrera le sorprendió, pese a que ha sido considerada como la más dura desde que se disputa en Sudamérica. "El problema es que el 70 por ciento del recorrido discurría por zonas arenosas y por ríos secos. Y, de ello, un 40 por ciento era dunas, con lo que nunca te podías relajar. Así se rueda mucho más lento, 50 kilómetros son como 100 por pistas de tierra".

También se hizo famoso el "fesh fesh", que Javier Álvarez define como "algo parecido a los polvos de talco, que se iban formando en zonas de tierra seca porque se quedaba triturada al pasar los coches y los camiones". Elige la etapa 5 como la más dura de su experiencia: "Tuvimos que pasar por zonas de dunas muy difíciles y me tuve que quedar a dormir en una de ellas. Me tapé con una manta térmica, de esas que son como de papel de aluminio, y esperé a que amaneciese porque tenía hasta las 12 para llegar al control".

Por lo demás, ni lesiones ni averías: "Caídas tuve todos los días, pero al ser en arena no había problema". Como tenía claro que su objetivo era llegar, Javier nunca forzó la máquina y no dudó en ayudar a los accidentados que se encontraba en el camino, "sobre todo en las primeras etapas. Al final miras un poco más para tí". Así consiguió estar entre los 75 supervivientes de los 149 inscritos en motos. "Eso quedará ahí para siempre, el primer asturiano que lo consigue. Pero no tengo ganas de repetir en el Dakar. Ya cumplí con mi objetivo".