Ganar sin ánimo de revancha

No cabe ánimo de revancha en el vestuario del Marino a pesar de que en el encuentro de ida encajó una dolorosa derrota a manos del Mosconia. Cuatro tantos recibió por entonces el guardameta Javi Rabanillo, pero sus esfuerzos se dirigen exclusivamente a lograr la victoria, sin darle más vueltas a lo sucedido en el Vega de Anzo. "No nos tomamos el partido como una revancha, son tres puntos más que tenemos que conseguir sí o sí para acercarnos a los puestos de arriba y cumplir con nuestro objetivo, no podemos fallar", afirma el guardameta del Marino de Luanco.

De esta forma, el conjunto que dirige Oli pone sus cinco sentidos en intentar sumar un nuevo triunfo a su casillero particular con la visita esta tarde (17 horas, Miramar) del conjunto moscón. No hay mal que por bien no venga, y desde entonces el equipo luanquín ha encajado solo siete tantos más, logrando una solidez defensiva prácticamente inmaculada. "Fue una derrota que nos sirvió como punto de inflexión, fue un toque para el equipo, a partir de ahí nos repusimos", asegura Rabanillo que, sin embargo, no oculta que se trató de "una derrota un poco dolorosa por el resultado, pero el partido, a pesar de ser malo por nuestra parte, no reflejó lo que se vio".

Para dejar atrás el pasado y centrarse en el presente, el técnico del Marino no podrá contar en esta ocasión con las bajas por lesión de Álex Arias, aquejado en el gemelo, y de Iván Fernández, con una pubalgia. El resto de jugadores se encuentran en la citación para el duelo en Miramar.

En él, el Marino tratará de no perder más comba con el Lealtad, que le aventaja en ocho puntos, y tampoco perder de vista al Caudal, que ya ha igualado a puntos a los luanquinos. "No perdemos la esperanza, queda un mundo por delante con 18 partidos, sabíamos que el Caudal llegaría, nosotros tenemos que mirar a lo nuestro e ir sumando de tres en tres, no podemos fallar y menos en casa", comenta Javi Rabanillo, que vuelve a apuntar a la titularidad.

Pendientes del césped

Otro de los aspectos en el que estarán puestas las miradas será el estado del césped de Miramar debido a las lluvias caídas en las últimas horas. Sobre el papel, se espera que el césped luanquín se encuentre en buenas condiciones. A pesar de ello, Rabanillo avisa de que "hay que adaptarse a todo", en caso de que se encuentren con un campo pesado.

Sea como sea, el equipo de Oli Álvarez está concentrado en regresar a la senda de la victoria tras su empate ante el Colunga y seguir la línea como local, donde ha sumado en todos sus partidos esta temporada. Su próximo objetivo será el Mosconia, que llega a Miramar con la baja por sanción de Garri, si nada que perder y con la intención de darle un susto a los luanquinos.