Llega la hora de la verdad para el Teslacard Gijón

Restan cuatro jornadas para finalizar la primera fase de la competición en la LEB Plata y el calendario pone sobre la mesa a varios de los rivales directos del Teslacard Círculo Gijón. La plantilla lo sabe y el capitán Saúl Blanco apunta que "no podemos fallar, principalmente ante Plasencia y el filial de Baskonia, pero tampoco en el próximo partido en La Rioja". Sabias palabras del alero ya que en caso de vencer al Clavijo de Jenaro Díaz sentenciaría prácticamente a los riojanos en la lucha por la salvación, lo cual beneficia a los de Galán, que ya les vencieron en el duelo de ida en el Palacio de Deportes.

Los duelos ante el Extremadura Plasencia y el Eleyco Baskonia también apuntan a ser claves para que los gijoneses contabilicen más triunfos de cara a la decisiva segunda fase, a la que acudirán con el balance de victorias y derrotas que logren ante los últimos seis clasificados de su grupo. Hasta la fecha, tal y como se encuentra la clasificación a día de hoy, el Círculo cuenta con 4 victorias y 3 derrotas. Unos dígitos que pretenden ampliar antes de afrontar la última jornada de Liga ante el Marín, que puede ser otro candidato a la permanencia.

"Todo pasa por ganar estos partidos para acudir con mejores números a la segunda fase, que será complicadísima", predice Saúl Blanco. Y el equipo de Nacho Galán llega, sobre el papel, en su mejor momento de la temporada a pesar de la última derrota frente al Aquimisa Zamora, en el que cayó con polémica arbitral en un choque que no era de "su Liga". "El equipo está bien, hay que seguir para adelante, la victoria ante Zamora no nos hubiese servido de nada, como las de Estela o la de Zornotza, porque estarán arriba, pero ganar siempre te hace afrontar la semana de una forma distinta, te da un plus", explica el jugador del Teslacard.

"Siempre competimos"

A pesar de ello, el refuerzo moral de los jugadores es importante y lo han transmitido en los últimos choques en la cancha, compitiendo con fortaleza ante rivales que, teóricamente, pueden considerarse con más potencial que los gijoneses, de los cuales Saúl cree que "estamos jugando mejor y siempre competimos".

Los movimientos en el mercado de fichajes también están a la orden del día. El equipo gijonés sigue trabajando en la contratación de un base para suplir la baja hasta el final de la temporada de Ángel Moro. No se esperan salidas en el equipo de Nacho Galán, pero Saúl Blanco cree que "los equipos se van a reforzar de aquí al 28 de febrero y otros perderán jugadores".

Antes de hacer más cábalas sobre en qué posición acudiría el Teslacard Círculo Gijón a la segunda fase (donde descenderán a la Liga EBA seis de los doce equipos que la disputen), los gijoneses afrontan cuatro jornadas cruciales que pueden marcar un antes y un después. Llegan al momento de la verdad con las pilas cargadas y con la moral por las nubes para cerrar la primera fase con balance positivo.