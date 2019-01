El Sporting se frena ante el líder

Partía con la intención de situarse como líder, pero el Sporting de División de Honor juvenil no pudo lograrlo al caer ante un Celta que abre la brecha hasta los cuatro puntos al lograr imponerse en Mareo (1-2) a los rojiblancos. El gran inicio de los vigueses marcó la diferencia, y a pesar del intento de reacción gijonesa, el Sporting no pudo completar la remontada en la segunda mitad. El Celta expuso su condición de líder con un fútbol atractivo, haciéndose dominador del balón. Si los vigueses tenían la posesión, el Sporting no perdía la cabeza y presionaba sólo cuando el balón se metía en su terreno. Tardaron en reaccionar los gijoneses en un pase entre líneas que le cayó a los pies de Álvarez. El "7" del Celta no se lo pensó dos veces para armar la zurda y conectar un potente disparo lejano que se coló por la escuadra de Joel. Y las cosas se complicaron más aún en el minuto 16, tras un penalti cometido por Guille Rosas sobre Álvaro, que realizó una gran maniobra. José no erró en el lanzamiento y engañó a Joel para poner un doloroso 0-2.

La imagen mostrada por el Celta fue impecable en el inicio, con mucha movilidad en su juego, lo cual impedía cualquier atisbo de peligro por parte rojiblanca. El Sporting trató de recomponerse con un remate de Mathe que desbarató un Raúl muy acertado durante todo el encuentro.

En la segunda mitad, el Sporting salió con la clara intención de lograr un gol tempranero que le metiese en el encuentro. El Sporting pasó a dominar por primera vez con claridad en el partido. El propósito de los rojiblancos no llegó hasta el minuto 77 tras un centro de Guille Rosas que remató de primeras Lucas para dar esperanzas. El 1-2 les espoleó y les dio el oxígeno necesario que les faltaba.

El Sporting luchó por el triunfo, pero chocó una y otra vez ante una sólida defensa viguesa que impidió en todo momento que su guardameta Raúl se viese amenazado, tanto en un juego estático y combinativo, como directo. Sólo un remate alto de cabeza de Toquero fue el bagaje rojiblanco a partir del tanto, marchándose la victoria al casillero del líder, que demostró su condición en Mareo.

Derrota del Oviedo. El juvenil del Oviedo, por su parte, salió derrotado ayer por 0-1 en su duelo en El Requexón ante el Racing, tercer clasificado. El juvenil azul marcha el sexto en la categoría y tiene 33 puntos.