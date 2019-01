"La última media hora no fuimos ambiciosos"

Javi Rozada, entrenador del Real Oviedo B, se mostró, como siempre, en su análisis claro y conciso. No estaba nada contento con el encuentro que había firmado su equipo, pero, sobre todo, con una última media hora en la que tildó a su plantel de "poco ambicioso".

El técnico explicó que "entramos bien al partido generando ocasiones y teniendo el balón, pero una acción a balón parado cuando el encuentro estaba muy igualado decidió". Eso sí, no ocultó que "después de su gol apenas generamos ocasiones y no hicimos méritos para empatar", pero además fue crítico al reconocer que "este equipo siempre se ha repuesto a todo y siempre ha dado y dará la cara, pero en el fútbol hay que saber sufrir y en la última media hora no hemos sabido hacerlo. No hemos sido ambiciosos. Si quieres ser futbolista y, estoy seguro que lo van a ser muchos, hay que ser ambiciosos, tener raza y no podemos hacer la última media hora que hicimos". En los últimos días Rozada ha "sufrido" la baja de Lolo quien ha recalado en el Extremadura de Segunda, lo que para Rozada es motivo de orgullo porque "estamos para formar jugadores que lleguen a la Liga de Fútbol Profesional y Lolo ha sido el primero. Seguiremos trabajando para que al final de temporada haya muchos Lolos".