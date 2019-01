Javi Sánchez: "Sabía dónde la iba a poner Dani"

Javi Sánchez fue el factor determinante para que el primer duelo asturiano del año en Segunda B se decantase del lado del Langreo. El ovetense culminó la jugada de estrategia en el minuto 71 y los tres puntos en juego ante el Vetusta se quedaron en Ganzábal. El atacante del equipo azulgrana reconoce que "son jugadas que solemos trabajar todas las semanas en los entrenamientos, esta era una de ellas".

Dani López le sirvió el balón al punto de penalti, raso. Allí apareció Javi Sánchez para rematar. "Sabía que Dani la iba a poner ahí, lo teníamos hablado de antes", apunta. Y es que todos las piezas del engranaje funcionaron a la perfección. "Me tocó lo más fácil", admite Javi Sánchez. "Cada uno hizo su parte, incluso algunos compañeros me pusieron una pequeña pantalla para que no llegaran a taparme", reconoce.

El futbolista del Langreo asegura que "fue un partido muy disputado. El Vetusta es un buen equipo y la clasificación así lo refleja". Para Javi Sánchez, "un detalle podía decidir el encuentro, el Langreo hizo un gran partido".

Con la victoria, el cuadro de Ganzábal suma 32 puntos. "Tenemos una buena renta con el descenso, nuestro objetivo es la permanencia", comenta Javi Sánchez. El delantero del Langreo admite que "es una buena cifra para estar en enero, la habríamos firmado en agosto, pero no tenemos que relajarnos porque si se tuerce un poco la cosa podemos meternos en problemas".

En el apartado personal, se cumple un año de la llegada del atacante al Langreo. "Estoy muy feliz desde el primer día, aquí hay un gran vestuario y la gente del club se ha portado fenomenal", admite el jugador. Sánchez es consciente de que "sabía a dónde venía, desde el primer momento el objetivo era el ascenso; el Langreo lleva mucho tiempo trabajando bien". Ahora sigue contando con la confianza de Hernán. "Hago lo que he hecho en todos los clubes en los que jugué, darlo todo", afirma.