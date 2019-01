Tranquilidad y trabajo

El Telecable Gijón lleva dos derrotas consecutivas que han complicado mucho su futuro tanto en la Copa de Europa como en la OK Liga. No obstante, la capitana Sara González Lolo recuerda que "el año pasado a estas alturas llevábamos tres derrotas y dos empates. La Liga es muy larga". La pasada temporada las gijonesas lograron dos títulos, y en la presente la plantilla sigue sin renunciar a nada.

Aunque Sara reconoce que "la verdad es que lo de Manlleu fue un tropezón de los guapos", en referencia a la derrota por 5-0 que deja al Telecable Gijón al borde de la eliminación europea. Sin embargo, la capitana opina que "el sábado ante el Cerdanyola no jugamos mal, fuimos ofensivas y tuvimos la mayor parte de la posesión, pero no conseguimos materializar, fallamos un penalti y dos faltas directas y mandamos tres o cuatro bolas a los palos en ocasiones claras". Para Sara ante el Cerdanyola "fue el típico partido que puede durar dos días que no eres capaz de marcar".

Conocedora como nadie del club, la plantilla y el juego, Sara está convencida de que "es una situación de las que se sale a base de trabajar. Llevamos unos partidos que no nos han salido bien las cosas, así que hay que trabajar más para tener más confianza en la finalización", y está segura de que "no es una situación en la que se necesite un remedio radical, sino seguir trabajando".

Estos tropiezos dejan al equipo sin mucho más margen de error y el próximo partido ante Las Rozas adquiere una importancia que en un principio no parecía tener. El encuentro cambia de día y hora con respecto a las habituales del Telecable Gijón ya que se jugará el domingo a las 17 horas, un cambio obligado por unas jornadas de actualización de los árbitros que se están llevando a cabo en La Coruña, Vilanova y Madrid.