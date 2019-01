"Mi rol no es ser titular, pero quiero jugar y firmar más años"

"Les dije a mis compañeros de Sassuolo que tenía la posibilidad de jugar aquí y que no podía decir que no. Que si hacía falta venía corriendo, ni siquiera cogía el avión". Así de contundente y satisfecho se mostró ayer el ghanés Kevin-Prince Boateng, nuevo delantero del Barça, cedido hasta junio a cambio de un millón de euros. "Sé que no es mi rol venir a jugar de titular porque hay jugadores increíbles en el equipo. Estoy aquí por mi experiencia y para ayudar, y lo que quiero hacer es ayudar cuando pueda", dijo el punta, que llevará el número 19 y que aseguró que su objetivo es "jugar bien" y "firmar por más años". Boateng, a quien Abidal (director deportivo) definió como "un jugador con experiencia, carácter y capacidad para aguantar los partidos importantes", elogió a Messi ("el mejor del mundo y de todos los mundos") y por la tarde se entrenó con sus compañeros, que hoy afrontan en Sevilla la ida de los cuartos de Copa. Boateng entró en la lista.

Se miden el campeón de las cuatro últimas ediciones, el Barça, y el subcampeón del torneo, un Sevilla que suele ser poderoso en las eliminatorias. En el recuerdo, la última final, un 5-0 a favor de los azulgranas en el Wanda. Valverde dejó ayer a Messi y a Busquets fuera de la lista. Arhur, Coutinho y Malcon apuntan a titulares. En el Sevilla, Machín podría hacer varios cambios, entre ellos la entrada de Roque Mesa.