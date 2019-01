El Caudal ficha al internacional dominicano Luiyi

Cuando apenas resta una semana para el cierre del mercado de fichajes el Caudal apura sus opciones. Si el pasado martes se hizo con los servicios del extremo inglés Saam Jaime, ayer, lo hizo con otro fichaje de un jugador extranjero. Se trata del central o pivote defensivo Luiyi de Lucas. Un futbolista internacional dominicano que llega a Mieres procedente del Cibao de su país natal pero que cuenta con experiencia en la Tercera madrileña.

Luiyi Ramón de Lucas Pérez es un defensa central dominicano de 24 años (31/08/1994) que se formó en el fútbol madrileño, concretamente a los tres años entró en la escuela del Club Deportivo Avance para pasar por las categorías inferiores de Torrejón, Guadalajara y Alcalá. Como senior jugó en el Guadalajara B en categorías regionales así como en el Alameda de Osuna y en Tercera en el Azuqueca, Marchámalo y La Roda que ha sido su último club en España en el curso 2017-18 cuando jugó un total de veinte encuentros, todos como titular disputando 1766 minutos. Tras esta etapa se fue a su República Dominicana natal donde militó en la máxima categoría en las filas del Barcelona Atlántico y en el Cibao de donde, ahora, recala en el Caudal.

Este podría no ser el último fichaje de un Caudal que quiere reforzar su parcela ofensiva. El que no firmará por el cuadro mierense es el extremo Pablo Espina. El ex de Lealtad, Logroñés y Ponferradina, que ha entrenado con el Langreo mientras encontraba equipo, firmará por el Guijuelo desoyendo al Caudal.