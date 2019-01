El Oviedo Femenino, más de tres años sin perder en Galicia

El Oviedo Balonmano Femenino visita mañana (19 horas) a un rival complicado, el Carballal, que ocupa la sexta posición en la tabla y que aspira a meterse en la lucha por las dos primeras plazas, las que clasifican para disputar la fase de ascenso a División de Honor. Ahí, en la segunda plaza, se encuentra el conjunto asturiano que, tras tropezar en casa el sábado con el Tejina Tenerife (22-23), intentará enderezar de nuevo el rumbo.

Lo hará en la región que mejor se le da. Y es que las ovetenses llevan sin perder en Galicia, uno de los lugares a los que más tienen que desplazarse, desde que cayeran por 32-26 ante el Atlético Guardés el 7 de noviembre de 2015, cuando militaban en División de Honor. Desde entonces han jugado otros doce partidos y los ha ganado todos.

En la temporada 2016-17 hicieron pleno de victorias en Galicia al imponerse en las canchas del Chapela (24-28), Rodavigo (32-36), Carballal (18-33) y Seis do Nadal (22-41). En la pasada, la 2017-18, volvieron a hacer pleno al ganar en los campos del Seis do Nadal (18-33), Asmubal Meaño (23-38), Carballal (29-31), Chapela (17-32) y Rodavigo (24-32). En lo que va de la actual temporada ya han ganado en las pistas de Seis do Nadal (17-36), Lavadores Vigo (21-22) y Chapela (19-34).

Aún les queda por jugar mañana en la cancha del Carballal y el 30 de marzo en la del Rodavigo. Si logran esas dos victorias habrán hecho pleno en Galicia durante tres temporada seguidas. Toda una gesta de uno de los mejores equipos de División de Honor Plata.