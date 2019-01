Davo, del Caudal: "No podemos fallar ante el Marino"

El Caudal tiene mañana, a las cinco de la tarde, una auténtica final ante un rival directo por el título como es el Marino. El equipo mierense no puede permitirse un solo error si no quiere ver cómo se alejan sus opciones de luchar por la Liga ya que el líder Lealtad les aventaja en ocho puntos. El meta caudalista Davo Armengol llegó este verano al Hermanos Antuña procedente del Marino donde estuvo las tres últimas temporadas. El ovetense avisa que "no podemos fallar más porque el Lealtad no lo está haciendo. Necesitamos ganar en un encuentro entre dos equipos de mucho nivel".

Armengol da la clave para que un Caudal al que ve "en un gran momento" pueda superar al Marino: "Será un partido muy disputado. Los dos contamos con plantillas muy buenas y el encuentro será igualada y muy disputado. Será fundamental no cometer errores porque el que menos cometa creo que será el que se lleve los tres puntos".