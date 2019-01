"El que dude de mi valía, no está cualificado"

Juanma Castañón completó una semana más de entrenamientos al frente del Real Avilés. El entrenador reivindica su labor, ahora que la racha negativa de siete partidos sin ganar la amenaza. "El que dude de mi trabajo es porque no está muy cualificado. Le estoy dando mucho al Avilés. Tengo la conciencia tranquila", manifestó a este periódico.

El técnico está tranquilo, a pesar de las circunstancias. "Hay días en los que trabajas y no te salen las cosas. Fue el caso del día del Universidad. Estaba más enfadado porque creo que es un partido que podíamos haber ganado", expresó.

Sobre su continuidad al frente del Real Avilés, si la situación no mejora, Castañón lo tiene claro. "Quiero acabar la temporada. Pero si me cesan, yo sé lo que tengo hablado con Tejero y si eso llegara a suceder, sólo hablaría con él", dijo.

"Tengo la conciencia tranquila", insistió. "Pero yo no puedo rematar los goles, ni tampoco pararlos. Puede que los resultados no lleguen pero yo no puede hacer más. Llego el primero y me marco el último", comentó un entrenador que mañana recibe al líder.

El Lealtad llega al Suárez Puerta con la vitola de súper favorito. Los maliayos no solo son líderes sino que es el único equipo de categoría nacional que todavía no ha perdido un partido. "Creo que podemos dar la sorpresa", expresó Castañón.

Para este partido, será baja Carlos por fascitis y Pedro, que cumple ciclo de amonestaciones. El portero Slavi es duda de última hora y con la ausencia de Piquero, tendría el debut de Lemus parece más cercano que nunca. Hasta la llegada del búlgaro, Lemus era el segundo portero, pero ahora es el tercero.