El "Pichichi" que vino de los Andes

"No me esperaba llevar diez goles en enero, mis amigos me decían que esta sería una buena cifra para acabar la temporada". Son las palabras de Rodrigo Álvarez, o como todo el mundo le conoce en el fútbol, "Pibe". El delantero argentino del Madalena de Morcín, equipo que lucha por la salvación, encabeza a estas alturas la tabla de máximos goleadores en Tercera.

Nacido en Buenos Aires, Pibe se considera un asturiano más. Lleva en el Principado desde 2001, cuando sus padres se instalaron en Asturias debido a la mala situación económica que atravesaba el país andino. "Mi padre nació en Luarca y, como las cosas no estaban bien por allá, decidieron que había que regresar", comenta.

Pronto comenzó a jugar al fútbol. Primero en el Astur, luego la Peña Berto y en categoría regional Guillén Lafuerza, La Carisa, San Claudio y Beredi. Hasta que recaló en el Madalena, hace cuatro temporadas. Desde Segunda Regional hasta Tercera, sus gambetas y sus goles han llegado a todas las categorías del Principado.

De la mano de Adrián González llegó a Santa Eulalia. Allí logró el ascenso. "Es un equipo muy cercano, muy familiar; no lo conocía antes de llegar aquí", admite. Es por ello por lo que el papel del técnico resultó clave para que Pibe recalase en el club".

Ya en las últimas temporadas, Pibe había dado muestras de su capacidad goleadora en Preferente. Con 27 dianas, fue el máximo artillero la pasada campaña. "Siempre había jugado de extremo, hasta que Adrián me puso en punta", reconoce. Los frutos llegaron pronto. "Ahora no quiero volver a la banda", bromea. El de Buenos Aires admite sentirse "muy feliz" en el Madalena. "Tengo buenos compañeros, amigos, como Pablo Díaz, que llegó a jugar en el Oviedo; el ascenso unió más al grupo", apunta.

A lo que no se acostumbra Pibe es a verse en lo más alto de la tabla de goleadores. "Los compañeros me toman el pelo con eso, no estoy acostumbrado a los flashes", bromea durante la entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. El atacante admite que "el salto de Preferente a Tercera es grande, pero me he adaptado bien, me siento cómodo, me considero un jugador rápido". Su gol más especial fue ante el Llanera, "una volea en el vértice del área", aunque también se queda con el que marcó ante el Lealtad: "salió en la tele", apunta.

Lo que sí apena al jugador es "ver al Madalena en los últimos puestos". El argentino espera que su gol más valioso esté por llegar, el de la permanencia del Madalena. "Sería muy bonito", recalca. Aunque lo tiene claro. "Cambiaría todos mis goles por salvarnos, es lo que se dice, pero es cierto". Palabra de "Pichichi".