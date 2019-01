El entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, aclaró que todavía "no ha sucedido" la posible llegada de Morata. "No ha sucedido (el fichaje de Morata). La única realidad es lo que se toca y lo que se ve. Estamos los futbolistas que estamos y mañana (por hoy) tendremos que jugar el partido con mucha inteligencia. Con Morata vamos a esperar y cuando se haga o no diré lo que pienso", dijo Simeone.