El DKV Gijón suda la victoria

El DKV Gijón consiguió ayer su segunda victoria consecutiva al superar al OAR Coruña en un partido que resultó muy competido y en el que los gallegos fueron superiores en la primera parte. Empezaron bien los gijoneses goleando con facilidad y cogiendo hasta tres goles de diferencia, 5-2, pero el conjunto coruñés se recompuso y tras hacer una defensa individual a Luis Madrazo no solo recuperó la diferencia sino que se puso por delante en el marcador.

En las filas del OAR milita desde hace poco Alberto Molina, el central con pasado en el equipo gijonés que le va a dar un plus en su juego pero que ayer no fue el suficiente como para poder llevarse la victoria de La Guía. No obstante al descanso los gallegos llegaron con ventaja, 11-13 pero en la reanudación el DKV Gijón volvió a tomar la delantera con un parcial de 7-1 que les daba cuatro goles de ventaja.

Una diferencia que los gijoneses supieron administrar a lo largo de la segunda parte si bien nunca pudieron relajarse porque el OAR luchó hasta el final. El DKV Gijón se sitúa décimo y abre hueco con las posiciones de peligro.