El inversor nigeriano, "a medio plazo", dice L'Entregu

El pasado viernes los socios de la entidad del Nuevo Nalón aprobaron, por mayoría, la llegada de una posible inyección económica procedente de un inversor extranjero. Una fuente de ingresos con capital extranjero con la que la directiva, ahora, tiene el visto bueno de su masa social para negociar libremente y con la que esperan "comenzar a hablar más seriamente en breve pero con la que no hay nada cerrado", como explicó Marcos Suárez, entrenador del primer equipo y máximo responsable deportivo. Suárez es quien está llevando las negociaciones con ese inversor, un empresario nigeriano afincado en EE UU, que dice que entraría "a medio plazo" y no esta temporada. Además, asegura que no pueden dar su nombre porque "nos lo ha pedido".