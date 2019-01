Javier Fernández logra su séptimo título europeo

El español Javier Fernández se proclamó este sábado campeón de Europa por séptima vez consecutiva en la que es su despedida de la competición. El campeó español obtuvo 179.75 puntos, mientras que Samarin consiguió 177.87 y Kolyada 140.38. El ejercicio libre basado en El Hombre de La Mancha, que le otorgó el bronce en los pasados Juegos, le dio suerte en su último Campeonato de Europa disputado en Minsk. "No lo sé si es una ciudad que me da suerte, pero lo que está claro es que es una ciudad que no voy a olvidar nunca", dijo un emocionado Javier Fernández ya con la medalla de oro colgada de su cuello. Desde que el austríaco Karl Schäfer se proclamó ocho veces seguidas campeón continental, entre 1929 y 1936, ningún patinador se había ceñido la corona europea en siete ocasiones consecutivas.