Una gran ocasión perdida

Con la sensación de dejar escapar una gran oportunidad en un partido en el que el Teslacard Gijón no tuvo la intensidad de otras ocasiones en defensa. Lo aprovechó el Clavijo de Jenaro Díaz para llevarse el triunfo por 88-84, apoyado en la facilidad para anotar canastas fáciles bajo canasta, donde sobresalió el movimiento de pies de Parrado que bailó en la pintura a su antojo. Una losa que se unió al desacierto en el tiro exterior, lo cual alejó a los gijoneses de una victoria que, con poco más, hubiese estado a su alcance.

El equipo riojano mandó en todo momento en el marcador y ya desde el inicio tomó sus primeras rentas. Pocos minutos hicieron falta para vislumbrar que la intensidad defensiva del equipo de Nacho Galán no se había presentado en este partido, para impotencia del técnico gijonés. A pesar de ello, el Teslacard Círculo disputó un duelo con un tira y afloja continuo al que no supo darle una vuelta más cuando más cerca estaba de su rival. De estar a tres puntos (27-24) tras un 2+1 de Djordjevic, que volvió a aprovechar con acierto sus minutos, hasta lanzarse a la máxima renta de doce (43-31) con un Parrado muy atinado. Esa fue la tónica llegándose al descanso con 49-38.

Si el Círculo se metía en el partido, los de Jenaro Díaz lo frenaban. De hecho, el Teslacard volvió a acercarse hasta el 64-61 con un parcial de 0-7. Pero era un querer y no poder en busca de la remontada. Una opción que se quedó sin completar porque el local Jordan acertó en dos triples que fueron una puñalada a la ilusión del Teslacard, que volvió a resucitar hasta el 82-76. A partir de ahí, los tiros libres mandaron y la victoria local no corrió peligro en un partido en el que no debutó Baldus debido a que solo dispuso de tres sesiones antes del duelo.