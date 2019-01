El Lealtad tira de clase ante un atrevido Avilés

Avilés, Dani BLANCO

Dos chispazos del Lealtad le solucionaron su compromiso en el Suárez Puerta ante un Avilés que puso en más dificultades de las que se podrían prever en un primer momento al líder. Su condición de invicto se puso en entredicho con el tempranero gol de Xavi Cencillo, que amplía su racha al marcar en las dos jornadas en las que ha actuado con los de Juanma Castañón, pero el tanto psicológico de Robert antes del descanso y el de René, voltearon el marcador (1-2).

El viento fue uno de los protagonistas del duelo. A pie de césped, los protagonistas dieron buena cuenta de ello. El Avilés salió con un planteamiento atrevido, sin conceder terreno de salida al Lealtad, que no estuvo cómodo. No en vano, a los cinco minutos, una falta lateral botada por Marcos adelantó a los avilesinos. Aprovechó el viento para cerrar más su rosca y Cencillo le ganó la espalda a Losada para batir a Emilio. Saltaba la sorpresa y lejos de defender su resultado, el Avilés continuó con su idea inicial de jugar de tú a tú al único equipo invicto de los 490 conjuntos que militan en las categorías nacionales. El escaparate mediático para los jugadores blanquiazules era un plus extra de motivación para sacar su mejor esencia ante un Lealtad que mantiene su ambición por ampliar su racha. En el Suárez Puerta lo logró, pero no sin dificultades.

Los maliayos no encontraban la profundidad en sus ataques. De hecho, no fue uno de los partidos más brillantes del equipo de Samuel Baños en ese aspecto, pero en sus llegadas tuvo un acierto brillante apoyado en la enorme calidad que atesora en sus filas. Avisó Robert con un cabezazo que se fue ligeramente desviado, pero a la segunda, no perdonó. Cazó el balón en el área, lo orientó a su pierna derecha y trazó un disparo cruzado que superó las piernas de dos defensores y la estirada de Slavi.

El Lealtad lograba algo más que un gol. El golpe moral se dejó notar y pasó factura al inicio de la segunda mitad, en el que un centro al área acabó con el balón muerto en el área en una indecisión a la hora de despejar de Naranjo que aprovechó René para fusilar y poner el 1-2. El gol minó los ánimos blanquiazules y dio mayor comodidad sobre el campo a los de Samuel Baños.

Pero a partir de ahí, el partido se alejó de las áreas. El resultado, eso sí, dejaba abierta la posibilidad de que el Avilés buscase su ocasión, pero ésta no llegó a producirse con claridad y el Lealtad sumó tres nuevos puntos a su cuenta que le mantienen como líder destacado. El Avilés, todo pundonor, suma ocho jornadas sin conocer el triunfo.