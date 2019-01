El "Big Three" reta al paso del tiempo

El reciente Abierto de Australia, primer "grande" de la temporada, ha venido a confirmar la volatilidad existente en el tenis femenino, lo que se refleja en las ocho ganadoras diferentes habidas en los nueve últimos torneos del Grand Slam, y la inalterabilidad del masculino, donde tres tipos con un total de 100 años a sus espaldas -37 de Roger Federer, 32 de Rafa Nadal y 31 de Novak Djokovic- se reparten a partes iguales esos nueve últimos grandes campeonatos: dos victorias de Federer en Australia y una en Wimbledon, dos de Nadal en Roland Garros y una en el Abierto de Estados Unidos, y una de Djokovic en Melbourne, París y Nueva York.

La japonesa Naomi Osaka, de 21 años, lograba el pasado sábado la victoria en el Open de Australia y con ello se convertía en la primera jugadora asiática en alcanzar el número 1 de la WTA, la clasificación mundial femenina, en tanto Djokovic y Nadal afianzaban su liderato en lo más alto de la ATP tras cortar una vez más de raíz el intento de sublevación de la "Next Gen", de ese grupo de jugadores menores de 25 años que comandan el griego Tsitsipas (20 años), el estadounidense Tiafoe (21), el alemán Zverev (21), el croata Coric (22), los rusos Medvedev (22) y Khachanov (22) y el francés Pouille (24). Rafa ganó en semifinales por 6-2, 6-4 y 6-0 a Tsitsipas, y Nole colocaba un 6-0, 6-2 y 6-2 a Pouille en la suya.

Con su victoria en la final del domingo ante Nadal, Djokovic desempataba con Pete Sampras para convertirse en el tercer jugador en la historia con más títulos del Slam en las alforjas, con 15. Por delante suyo, los 17 de Nadal y los 20 de Federer. 52 "grandes" entre los tres que minimizan los éxitos de otras tripletas de leyenda del tenis que también marcaron una época: Borg, Connors y McEnroe sumaron 26, los mismos que Sampras, Agassi y Courier. Lendl, Wilander y Becker se quedaron en 21.

Ni la edad ni las lesiones parecen hacer mella en este tridente insuperable, aunque Federer, a sus 37 años, lleve tiempo seleccionando su calendario y eliminando de él el desgaste que supone la tierra batida, aunque este año haya anunciado su intención de acudir a Roland Garros en una decisión que se interpreta como su deseo de despedirse del albero de París. Djokovic ha ganado por su parte los tres últimos "grandes" tras superar una grave lesión en el codo derecho que puso en entredicho su carrera y Nadal se ha reinventado de nuevo en su juego para, tras cuatro meses de inactividad después de ser operado de su tobillo derecho, alcanzar la final australiana en otro ejemplo de superación. Pero es que para Federer, Nadal y Djokovic alcanzar a la final de un torneo del Slam ha dejado hace tiempo de ser noticia. Desde la llegada de Nadal a la élite (2005) sólo en dos finales de las 56 del Grand Slam que se han disputado no hubo representación del "Big Three": la del Abierto de Estados Unidos de 2014, en la que el croata Cilic ganó al japonés Nishikori, y en la de Wimbledon 2016, cuando el británico Murray se impuso al canadiense Raonic.

Desde que Federer ganó en 2003 su primer Wimbledon, entre el suizo, el español y el serbio han conquistado 52 de los 65 "grandes" disputados. Un 80 por ciento de porcentaje que crece hasta el 84% (48 de 57) si sólo contamos desde que Nadal, con 19 años, lograba en 2005 el primero de sus once Roland Garros. En nada menos que siete años se llevaron entre los tres los cuatro títulos del Grand Slam en juego: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2017 y 2018, y pueden presumir de formar parte del selectísimo grupo de sólo ochos jugadores que cuentan en su palmarés con los títulos de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Junto a ellos sólo los australianos Rod Laver y Roy Emerson, el británico Fred Perry y los estadounidenses Don Budge y Andre Agassi.

Federer, Nadal y Djokovic también son los jugadores con mejor palmarés en el segundo escalón de torneos del circuito mundial, los Master 1000. Aquí el balear es el líder con sus 33 títulos, por delante de los 32 del de Belgrado y los 27 del de Basilea, siendo la cuarta plaza para el estadounidense Agassi con 17.

Sus títulos en el circuito se reflejan también en el ranking de la ATP, pues en los quince últimos años sólo en una ocasión (Murray, en 2016) cedieron el liderazgo. Federer finalizó como número uno del mundo en cinco ocasiones (2004, 2005, 2006, 2007 y 2009), Djokovic en otras cinco (2011, 2012, 2014, 2015 y 2018) y Nadal en cuatro: 2008, 2010, 2013 y 2017.

En estos momentos Djokovic y Nadal lideran con mano de hierro el ranking de la ATP, mientras Zverev es el único jugador menor de 24 años entre los diez primeros, si bien Khachanov (11), Tsitsipas (12), Coric (13), Medvedev (16) y Pouille (17) llaman a la puerta del "top ten". Pero Zverev, con unas condiciones físicas superlativas, no ha encontrado aún la consistencia ni la regularidad necesarias para acercarse a la cima. El alemán, ganador del último Masters de Londres, sigue fracasando en los grandes torneos, donde tiene su techo en los cuartos de final de Roland Garros del pasado año. Sí, todos ellos son jóvenes y tienen tiempo por delante, pero no conviene olvidar que con los 20 años de Tsitsipas -probablemente el jugador más completo de este nuevo grupo- Nadal ya sumaba dos de sus once victorias en la tierra batida de París, y con los 21 de Zverev Federer ya había conquistado el primero de sus ochos títulos en Wimbledon y Nole la primera de sus siete coronas en Melbourne.