Jorge García: "En Las Gaunas merecimos más"

Jorge García Torre ya sabe lo que es jugar sus primeros minutos con la camiseta del Langreo. El zaguero gijonés se estrenó en Las Gaunas como futbolista del Unión y formó con Alain en el eje de la zaga. Pese a volver a disputar minutos, el defensa admite irse con sensaciones encontradas. "Fue un partido donde merecimos más, por la forma en la que caímos y por el minuto en el que nos llega el gol en contra, tras haber tenido el 0-1 en nuestras manos", destaca.

Y es que Jorge García es consciente de que "el equipo estuvo bien en un campo difícil, ante un equipo que está arriba, sufrimos en el primer cuarto de hora, pero después llegamos a ser superiores", reconoce. El defensa también se refiere a la jugada polémica, un tanto anulado al Langreo. "Está el gol que no nos conceden, un tanto dudoso, también un disparo al palo... tuvimos ocasiones", admite. Para Jorge García, el Langreo se mostró "serio atrás y con fases del encuentro donde dispusimos de varias ocasiones y eso, en un campo como el del Logroñés, tiene mérito".

El defensa no participaba en un encuentro oficial desde el 25 de noviembre, cuando disputó 77 minutos con el Rayo Majadahonda ante el Tenerife. "Me encontré bien en el campo, satisfecho de haber vuelto a tener minutos y de estar en dinámica de grupo", reconoce. En el eje de la zaga compartió puesto con Alain Álvarez, un jugador al que ya conocía de su estancia en el Sporting. "Él estaba en el filial, me sentí cómodo jugando a su lado", apunta.

Tras dos semanas en su nuevo club, Jorge García Torre es claro. "Hay un gran vestuario y eso es algo que se nota", apunta. Y es que para el defensa central, "el hecho de conocer a varios jugadores y la existencia de un gran grupo hace que no exista un periodo de adaptación o aclimatación, uno ya se preocupa por entrenar y por competir, es algo que se agradece".

En el choque ante el Vetusta, disputado hace dos semanas en Ganzábal, Jorge estuvo en el banquillo, pero no dispuso de minutos. Ante la Real Sociedad B, este domingo a las 17.0 horas, le puede llegar su primera oportunidad de jugar como local en Ganzábal. "Estoy con muchas ganas de jugar delante de nuestra afición", destaca el defensa. El filial vasco cuenta con el mismo bagaje en la tabla que el cuadro azulgrana, 32 puntos.