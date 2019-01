El Avilés supera el bloqueo federativo y ya puede inscribir jugadores

El Real Avilés puede volver a inscribir jugadores. El club superó ayer por la mañana el bloqueo federativo tras la denuncia de un extécnico por impagos. Dicha cantidad ya ha sido satisfecha por la entidad. A continuación de ello, el Avilés ha inscrito a Patxi Sánchez, Armando Peláez y Nicolás Pandiani, que estarán disponibles para formar parte del equipo que se enfrente al L'Entregu la próxima jornada, si el entrenador Juanma Castañón así lo estima oportuno.

La situación más complicada era de la de Nico Pandiani. Finalmente, el proceso burocrático para obtener su transfer se resolvió ayer por la tarde y podrá formar parte del once la próxima jornada si así lo considera oportuno el técnico del Avilés. De hecho, lleva varios días ejercitándose como uno más en los entrenamientos del equipo.

Resuelto el problema del bloqueo federativo, en el horizonte de los problemas económicos del Avilés sólo se sitúa Fonso. El exjugador cántabro estuvo en el equipo hasta noviembre del año pasado cuando abandonó la disciplina avilesina por impagos. El jugador mantiene que el Avilés le adeuda tres meses y ha dado un ultimátum al club. Si no se le paga antes del día 15 del próximo mes, acudirá a los juzgados y tomará acciones legales de incierto recorrido, ya que en su momento no presentó denuncia ante la Asociación Española de Futbolistas (AFE).

Con la actual plantilla, el club no está al día de las mensualidades. Si bien, por ahora los futbolistas no pueden presentar denuncia ante la AFE. El plazo para hacerlo coincide con el final de la temporada. Esto no parece un problema que altere la paz del club, ya que, por el momento, ninguno de los jugadores tiene pensado denunciar. En lo deportivo, el Avilés entrenó ayer y lo hará mañana. El equipo descansará el viernes, en la víspera de la visita al Nuevo Nalón.