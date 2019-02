"Este equipo tiene más ganas que el del año pasado"

Cuando el Avilés ganó su primer partido de liga ante el Universidad de Oviedo, la primera felicitación que recibió en su teléfono el director deportivo del club fue la de Nicolás Pandiani. Ayer, Alain Menéndez presentó en el Suárez Puerta al jugador uruguayo como nuevo integrante de la plantilla del Avilés. "Lo quisimos tener desde principio temporada. Lo que nos dio él y otros como él para mantener el equipo el año pasado fue inimaginable. Viene para seis meses y espero que sea para más. Para mí es la vuelta del hijo pródigo", describió Menéndez en la sala de prensa del Suárez Puerta.

Nicolás Pandiani tuvo otras ofertas antes de decirse por el Avilés. Finalmente, el buen trato a la hora de llevar las negociaciones fue clave para el regreso del defensa, que en teoría, está listo para jugar contra L'Entregu. "No es que tenga una relación especial, es que me siento bien aquí. Me gusta estar donde se me quiere. A final de la temporada pasada me quemaba el teléfono de llamadas para que me quedara. Tenía una oferta que no podía rechazar y ellos la entendieron, pero siempre me dejaron la puerta abierta", apuntó el zaguero.

Su vuelta, revela, se gestó por casualidad. Recibió la llamada del director deportivo del Real Avilés, cuestionándolo sobre otro jugador uruguayo. "Empezamos a mantener una conversación cada día y ahora estoy aquí. Aquí me han transmitido desde el primer momento que quieren que esté aquí", incidió.

Pandiani ya lleva entrenando varias sesiones con sus compañeros. "Creo que el equipo del año pasado tenía más calidad, pero este tiene más ganas y eso muchas veces es más importante que la calidad", reflexionó el nuevo jugador avilesino, el cual será el último fichaje del equipo, al menos por el momento.

A sus 24 años, a Pandiani le toca ser uno de los importantes en el vestuario de Juanma Castañón. "Ese papel ya me tocó el año pasado. Lo llevo bien. Es una responsabilidad que me gusta. Me gusta tirar del carro. No llevo viviendo del fútbol desde hace 40 años, pero por lo que he vivido cosas que puedo transmitir al resto de jugadores", afirmó. Nicolás es el hijo de Walter Pandiani, "El Rifle". "Tiene complicado venir, pero espero que algún día que tenga libre pueda venir al Suárez Puerta", zanjó.