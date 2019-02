El Caudal espera a Abraw

El Caudal vuelve a la competición tras el varapalo de la pasada jornada cuando la derrota por 0-1 en el Hermanos Antuña ante el Marino dejó a los mierenses prácticamente fuera de la lucha por el título de Liga. Los once puntos con que les aventaja el Lealtad parece una losa demasiado pesada para un equipo, que no consigue adquirir el carácter competitivo que se le presuponía cuando en el verano formaron una de las plantillas más competitivas de la Tercera División nacional. Esta tarde los de Miguel Ángel Álvarez Tomé visitarán a un Siero que acumula cuatro derrotas consecutivas y que necesita reaccionar si no quiere verse cerca del descenso.

La derrota del pasado domingo dejó tocado al equipo y a la junta directiva. Una dirigentes que han tratado de reaccionar y lo han hecho en forma de fichajes exóticos. La semana pasada firmaron al francés Saam y al dominicano Luiyi pero es que el Caudal dejó encarrilado casi al filo del cierre del mercado de fichajes, el jueves, un refuerzo que ha quedado pendiente de que el jugador pase el reconocimiento médico. El club inscribió en la Federación Asturiana al delantero togolés Camaldine Abraw. Un punta que se encuentra fuera de España y que el Caudal espera su llegada a Mieres para mañana o pasado.

Abraw es un delantero de 28 años, 15 de agosto de 1990, nacido en la localidad togolesa de Lomé. Se formó en las categorías inferiores del Académie Delta Liberty y con 18 años recaló en el fútbol francés al fichar por el Châteauroux. En el cuadro azulgrana militó de 2009 a 2013 pero en el curso 2011-12 lo hizo cedido en el Les Herbiers y en el 2012-2013 en el Cherbourg. En 2014 comenzó su andadura por la primera división sudafricana donde militó en el Free State Stars y en el Kaizer Chiefs hasta que en 2017 volvió a Europa para jugar en Rumania con la Politécnica de Timisora. El mayo pasado volvió a Sudáfrica para fichar por el AmaZulu. Ahora volverá al viejo continente para fichar por el Caudal si pasa el reconocimiento médico. Este sería el tercer fichaje del club en el mercado de invierno tras los de los ya mencionados del francés Saam y del dominicano Luiyi.

Para el duelo de esta tarde Tomé ha citado a todos sus jugadores disponibles salvo los lesionados Iker Alegre y Keko. Un encuentro en el que podrían debutar tanto Saam como Luiyi y en el que se presagian cambios importantes en el once tras la derrota del pasado domingo contra el Marino.