Marta Casanova vence y Moha Bakkali convence

J. I. C.

María Suárez y Marta Casanova pasan por una zona embarrada. J. I. C.

El Campeonato de Asturias de campo a través disputado ayer en El Asturcón cumplió todos los pronósticos. Hubo doblete de los corredores del Universidad y tanto sufrimiento como barro. Marta Casanova venció y Moha Bakkali convenció en una jornada que cada participante le pondrá un calificativo más o menos grueso a tenor de su actuación. Poque pocas actividades deportivas hay tan poco agradecidas como una en un terreno lleno de agua y barro, en el que es difícil mantener el equilibrio, y mucho más correr. Es imprescindible la resistencia y la fuerza, características que no suelen ir unidas. Por eso cuando se juntan da como resultado la victoria.

Una copa de la que bebió ayer Moha Bakkali, que dio su mejor versión en El Asturcón. El atleta que prepara Marcos Peón ya se colocó en cabeza desde la segunda vuelta de la prueba masculina y no tuvo piedad con un ritmo demoledor. El gijonés Raúl Bengoa intentó ponérselo difícil al principio, pero no era su día. El barro se le atragantó, como a casi todos. No a Martín Álvarez, que volvió a demostrar su fiabilidad en terrenos pesados y terminó segundo. Juanjo Somohano, atleta del Oriente que brilla en montaña, también se adaptó al terreno y logró un magnífico tercer puesto. Veteranos como Nando Junquera o Julio César Álvarez también dieron lo mejor de sí. Adrián Iglesias, una vez más, se metió en la selección asturiana.

La Federación apostó por un formato innovador. Hombres y mujeres tomaron la salida a la vez y sobre la misma distancia (9.300 metros). Hugo que seguir la prueba femenina entre el pelotón masculino, cuando lo que trataba la Asturiana era de arropar a las pocas féminas participantes. Aunque las mujeres son las que dan las mayores alegrías al atletismo asturiano hay un dato incontestable: el ganador masculino dobló a la femenina, en lo que significó superar los más de 1.500 metros de distancia entre ambos. Y eso que la ganadora en categoría femenina, Marta Casanova, no es precisamente coja, ya que atesora títulos nacionales universitarios y buenas marcas.

Casanova corrió contra sus fantasmas (no le gusta un cross de este formato) junto a su compañera de club María Suárez, en lo que parecía un pacto de no agresión. Hasta que, a falta de 300 metros, la lucense dejó a la de Laviana. Verónica Pérez acusó la dureza del terreno y acabó tercera con problemas físicos, mientras Itziar Méndez -que suele salir airosa en el barro- y la grupista Laura González hicieron una buena carrera.