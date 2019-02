El Stadium vuelve a Miranda para jugar ante el Nalón

El Avilés Stadium "vuelve a casa". No le queda más remedio al conjunto de Lucho Valera que volver a jugar en Miranda, su antiguo terreno de juego, antes del traslado al Muro de Zaro. El césped del antiguo Santa Bárbara necesita descanso y por ello el Stadium jugará hoy contra el Nalón en el mismo escenario donde entrena.

Esa es una de las ventajas de la situación. No pocas veces, desde el club se ha hablado de que por el juego del equipo, el barrizal que es el Muro de Zaro en estas fechas condiciona las bondades de la escuadra avilesina. "No nos queda más remedio que jugar allí. Nos ha tocado. Es el sitio donde entrenamos (por Miranda) con lo cual no nos viene mal, porque es el campo donde entrenamos. Eso sí, hay condicionantes como el mal tiempo, porque es un campo muy expuesto", explicó el técnico Lucho Valera.

En lo deportivo, el Stadium necesita una victoria para no perder cancha con los de arriba, tras su derrota del pasado fin de semana contra el Urraca. El Nalón parece un rival propicio para sumar los tres puntos, puesto que marcha colista de la categoría, con solo una docena de puntos en su casillero. A parte, es el equipo más goleado de la categoría, con 48 goles en su contra, mientras que el Stadium es el segundo que menos recibe con 14.