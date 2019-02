¿Fue dentro o fuera de tiempo la última canasta del Ourense en el campo del Oviedo Baloncesto?

El partido entre el Liberbank Oviedo y el Ourense debió de haberse ido a la prórroga. En la última canasta del encuentro, que acabaron perdiendo por 78-81 ante Ourense, el jugador Santiago Vidal lanzó el triple que les dio la victoria cuando el marcador estaba a cero, como demuestran el vídeo del final del partido y la imagen que se muestra a continuación.

Esa no fue la única acción que perjudicó a los ovetenses durante el encuentro disputado ayer en Pumarín. Los colegiados del encuentro no señalaron una clarísima falta sobre Davis Geks a falta de 2.40 para acabar y con cinco puntos de ventaja para los locales que hubiera sido decisiva. No solo eso. En la siguiente acción señalaron como antideportiva una falta normal de Spieth que acercó a Ourense a tres puntos, con posesión de balón en la recta final.

Un despropósito que acabó con la afición que llenaba Pumarín indignada con la actuación de los colegiados. El remate fue que anotaron la última canasta a Ourense cuando estaba fuera de tiempo. No es la primera vez que sucede. La pasada temporada, también en casa, el entonces entrenador de los ovetenes, Carles Marco, se quejó amargamente del final ante el Prat, que ganó 80-82, con una canasta de Marc Blanch también sobre la bocina.