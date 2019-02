Ginzo y Méndez imponen la lógica en Llanera

J. I. CASTAÑÓN

Dos atletas que cuentan con un curriculum plagado de victorias en las pruebas de ruta como David Fernández Ginzo (Toscaf Recta Final), con un crono de 31:26, e Itziar Méndez (S.C.D Ribadesella), con 38:39, se impusieron ayer en la segunda edición de los "10 kilómetros de Llanera Uría Motor", con salida y meta en Lugo de Llanera, que también acogió una prueba de 5 kilómetros, la llamada carrera corta, con triunfos de David Fernández (Skipi), con 16:36, y de Aida de la Fuente (Academia Civil), 19:01.

Al no conocer el recorrido, quien más quien menos podría pensar que la carrera haría bueno el nombre del concejo y sería llana. No fue el caso de esta prueba que dispone de varios tramos empinados que rompen el ritmo a los participantes y provocan que los tiempos no sean todo lo rápidos que podría esperarse. Febrero no suele ser un gran mes para hacer buenos cronos, sino para pensar que los frutos se recogerán en primavera. Llanera sirvió de test positivo para el luarques Ginzo, que tiene el ojo puesto en la media maratón de La Coruña, a 15 días vista, y también para Itziar Méndez, que no podía tener las piernas suficientemente frescas tras participar el día anterior en el Campeonato de Asturias de campo a través, disputado en condiciones de extrema dureza en El Asturcón.

La emoción por conocer quien ganaría en Llanera ayer brillaba por su ausencia. Ginzo suele estar un escalón por encima de sus rivales y en chicas Méndez es muy fiable. Tras el monologo del valdesano, lo mejor vino del local Máximo Cordero (Horizonte), con sus 33:18, y el avilesino Paco Predouso (Oriente), 34:09, que tras una lesión vuelve poco a poco a posiciones de cabeza. En féminas, la lugonense Méndez salía a un ritmo inasequible para sus rivales, que ayer fueron Noemí Peña, con 40:09, y Mercedes Menéndez (Toscaf Recta Final), con 40:43.

En la carrera de 5 kilómetros, el podio masculino tras David Fernández lo formaban José Luis Gutiérrez y Adrián García, mientras el femenino tras la triatleta De la Fuente fue para las veteranas Yolanda Fano (Toscaf Recta Final), con 21:25 y Silvia Fernández(Ribadesella), 21:30.