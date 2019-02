Valientes en el barro

El termómetro marcaba siete grados, pero sus cuerpos calentaban en el Parque de Los Pericones para combatir ante sus límites. Si a eso se le suman los 27 obstáculos que componían de exigente prueba, cargada de dureza y de barro, de mucho barro, sale el cóctel ideal de la edición de 2019 de la Farinato Race gijonesa. A pesar de ello, 1.800 participantes decidieron combatir a los elementos y exponer sus cualidades para dejar atrás cada trampa que se encontraban en el recorrido. "Parece un entrenamiento para militares", comentaba José Antonio Nicieza mientras presenciaba la prueba.

Con el barro por las rodillas, el speaker avisaba en la salida, tanda a tanda de los participantes, que la intención era muy clara: "sacaros de la zona de confort". Antes de tomar la salida, el último aliento. Los valientes atletas ponían una de sus rodillas en el suelo para escuchar las últimas palabras de aliento, las cuales encontraban la respuesta de los protagonistas. "No he nacido para perder". "No he nacido para abandonar". "Los límites están en mi mente". "La fuerza en el corazón". "He nacido para estar hoy aquí". "He nacido para ser Farinato". Un discurso que caló hondo entre los participantes para sacar sus mejores cualidades.

Y la prueba no defraudó, aunque a pesar de la dureza, cada participante terminó la prueba con una dibujada sonrisa en sus rostros (siempre que el barro permitiese verla). El fuego de Wellington marcaba el punto final al recorrido de siete kilómetros que hizo las delicias de los participantes, que lo afrontaron con una dosis de diversión y de adrenalina, unos como debutantes y otros como expertos, en grupos, en familia o de forma individual. Todos ellos recogieron su merecida medalla al terminar la competición.

Cada atleta busca sus límites. Finalizar la prueba es el objetivo fijado desde hace meses. Para ello se han preparado. Dentro de los participantes se encuentran varias anécdotas, alguna de ellas con un toque muy sentimental, como el grupo formado por 16 integrantes del equipo "JG suplementación" que se desplazaron desde Oviedo para correr y rendir su homenaje a Erika, una joven miembro del equipo que les dejó después de librar una dura batalla en diciembre ante el cáncer. En sus camisetas su nombre y acompañados por brazaletes negros quisieron demostrar que Erika sigue presente junto a ellos.

A nivel deportivo, la victoria en la categoría masculina fue para Israel Ferrero, que completó el recorrido en 35:15 minutos, mientras que en categoría femenina se impuso Irati Beorlegi con 1.14:46 horas, convirtiéndose en los primeros líderes del circuito.