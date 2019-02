"Es un orgullo ser el elegido, muchos querrían estar en el Oviedo"

Pumarín era ayer pura felicidad. La renovación de Javi Rodríguez como entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto de cara a la próxima temporada, con la posibilidad de ampliar otro año más, era algo importante para el club, una forma de dar continuidad a un proyecto y a una forma de trabajar en la que confían ciegamente. La escenificación en la sala de prensa del polideportivo fue una muestra de esa sintonía entre el técnico y el club, representado por su director deportivo, Héctor Galán.

El club quiso aprovechar el parón de la competición –no hay jornada de LEB_Oro este fin de semana por la disputa el sábado (18 horas) de la Copa Princesa entre el_Betis y el Bilbao– para anunciar la continuidad del técnico gallego. Durante el acto, Galán puso en valor el rendimiento del equipo "en un año complicado por las lesiones". Señaló además que renovar con tiempo a Javi Rodríguez les va a permitir pensar con antelación en el próximo proyecto:_"Nos dará tiempo para empezar a pensar en la planificación de la temporada que viene".

Javi Rodríguez, por su parte, tuvo, sobre todo, palabras de agradecimiento:_"Es un día muy importante para mí, quiero volver a dar las gracias al club por esa confianza que me ha demostrado. Es un orgullo, Oviedo es un sitio muy apetitoso, muy interesante para muchos entrenadores, ser yo el elegido es una gran satisfacción". El gallego hizo extensible ese agradecimiento a su plantilla, a su cuerpo técnico, cuya renovación exigió para dar el sí, y a la afición: "Tengo que agradecer a mis jugadores el trabajo diario que hacen, y a la afición, porque siempre está para apoyarnos, también cuando no estamos bien".

El buen rendimiento del equipo, que es sexto de la clasificación, empatado a trece victorias con el tercero, a pesar de las lesiones, fue una de las cosas que quiso destacar Galán durante la rueda de prensa:_"Es la temporada más complicada en cuanto a la importancia de las lesiones, de diez jugadores profesionales que empezamos en agosto hay tres que no van a volver a jugar: Cárdenas, Nuutinen y Puerto. Eso refuerza el éxito del equipo, ha habido partidos en los que hemos ido con siete u ocho jugadores, y que sigamos compitiendo en los puestos de mitad hacía arriba de la tabla es un éxito".

Javi_Rodríguez reconoció que estas cuestiones afectan en lo deportivo, pero sobre todo "en lo anímico". "Ver a compañeros tuyos con peso en el equipo que no van a jugar más es duro", señaló. Eso sí, considera que han sabido encararlo por un tema "educacional": "Tenemos unos códigos, de trabajo, esfuerzo, sacrificio y de no poner excusas, que son para los mediocres". Y, además, a pesar de los contratiempos, el gallego considera que el Oviedo tiene "un muy buen equipo, para mi gusto excepcional".

Aun así, la salida de Puerto hace que el club esté trabajando en un refuerzo, aunque de momento no han encontrado lo que buscan (el plazo acaba el 28 de este mes). "El perfil que estamos buscando es muy complicado, es muy difícil encontrar a un sustituto de Matti Nuutinen", señaló Galán. Javi Rodríguez, por su parte, reconoció que sería un riesgo no fichar: "Me gustaría que viniese otro jugador; el club quiere que venga otro jugador, porque hay lesiones, se cierra el plazo y corremos el riesgo de quedarnos cojos, pero prefiero no traer a nadie que traer a alguien que me rompa lo que tenemos", advirtió.

En otro orden de cosas, Héctor Galán reconoció que "le gusta" el formato de final a 4 con el que se dará la segunda plaza de ascenso a la ACB y adelantó que_les gustaría organizarla en_Oviedo:_"Intentaríamos optar a ello en el caso de que nos clasifiquemos".