El presidente del Getafe vuelve a atacar a Marcelino y a su familia

El 16 de mayo de 2016 fue un gran día para el sportinguismo, que celebró la milagrosa salvación del equipo dirigido por Abelardo, y muy malo para el Getafe, que se fue a Segunda pese a depender de sí mismo en su visita al Betis, que lo ganó (2-1). El calendario quiso que el rival del Sporting en esa última jornada fuese el Villarreal de Marcelino García, que con todo hecho manifestó su deseo de que el Sporting lograra la permanencia. El presidente del Getafe, Ángel Torres, aprovechó esas palabras y un mensaje de Facebook de la mujer de Marcelino, Mar García Tuero, felicitándose por la victoria rojiblanca, para poner en duda la honradez del técnico.

La reciente trifulca en el Valencia-Getafe de Copa fue la excusa para que Torres volviese a arremeter contra Marcelino y su familia, en este caso su hijo, Sergio García, miembro del cuerpo técnico valencianista. Torres calificó como "macarra" el comportamiento de Sergio García durante la trifulca al final del partido de Mestalla. "Vaya cruz que tengo con la mujer y el hijo de Marcelino", soltó Torres en "El transistor" de Onda Cero.

Además de quejarse por las sanciones a sus jugadores, Torres volvió a aquel Sporting-Villarreal. "Que pregunten a un delantero del Villarreal que tiró al poste y lo tuvieron que cambiar", en referencia a Leo Baptistão, sustituido en el minuto 75. El Sporting acabó ganando 2-0. Conocedor de estas palabras, Marcelino prefirió ayer no contestar. "Conozco a Ángel Torres desde hace muchísimos años, desde que tuve una entrevista con él porque me quería fichar y le dije que no. Nada me va a perturbar", en referencia al partido de Copa de hoy del Valencia frente al Betis.