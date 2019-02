Pablo Carreño será baja en Buenos Aires por lesión

El tenista asturiano Pablo Carreño no pudo terminar su debut en el torneo de Córdoba (Argentina), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre tierra, dejando su partido ante el local Pedro Cachín a pesar de ganar el primer set (6-7) y en el primer juego del segundo. El propio Carreño anunció ayer en su cuenta oficial de Twitter que las molestias en el hombro que le obligaron a retirarse le impiden jugar en Buenos Aires, el siguiente torneo que iba a disputar.

"Por molestias en la zona del hombro me he tenido que retirar del Córdoba Open. Las pruebas realizadas no han salido muy bien y tampoco podré estar en Buenos Aires. Espero poder recuperarme y volver lo antes posible", decía el gijonés en su cuenta oficial de Twitter. Carreño iniciaba en Córdoba su gira americana en la que también iba a jugar en Buenos Aires y Río de Janeiro.