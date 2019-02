Un Vetusta en horas bajas recibe al Irún en El Requexón

El Vetusta busca esta tarde la reacción en su peor momento. El filial azul, que aún no ha ganado en la segunda vuelta del campeonato de Segunda B y encadena tres derrotas consecutivas, recibe hoy al Real Unión de Irún en El Requexón (15.45 horas) con el firme objetivo de volver a sumar de tres en tres en una temporada que, hasta las últimas semanas, estaba siendo de notable para los de Javi Rozada. Un triunfo del Vetusta, que marcha séptimo con un partido menos (el derbi aplazado), supondría un chute de energía impagable y una aproximación al play-off -ahora están a seis puntos-, el sitio de privilegio en el que estaban hasta hace no muchas fechas. El Vetusta quiere volver a sonreír, además, sin la aportación de su mejor jugador. Borja Sánchez, que se retiró del anterior partido ante el Calahorra por unas molestias, es baja por sanción. El que regresa es Ernesto, pieza clave para Rozada, que se perdió también por sanción el partido anterior. El once del Vetusta esta tarde podría ser el formado por: Lucas Díaz; Lucas, Ugarte, Prendes, Lobato; Cortina, Mier, Alarcón, Sandoval, Ernesto y Steven.

El Unión de Irún, por su parte, va 13º clasificado y tiene 28 puntos. La entrada para el partido de esta tarde en El Requexón cuesta 20 euros para los mayores de 18 años, y diez tanto para menores de edad como para el resto de aficionados del Oviedo.