"Hoy no pudimos hacer nuestro juego"

El preparador del Langreo, Hernán Pérez, dijo tras el encuentro que "ya sabíamos que era muy complicado poder sumar aquí. Nuestro plan era intentar jugar con la ansiedad que podíamos generar si no eran capaces de marcar pronto". Hernán continuó analizando el partido: "Aguantamos bien en la primera parte, pero la segunda se nos hizo larga porque no éramos capaces de aguantar el esférico. Era cuestión casi de empatar a cero o de esperar a que ellos acertaran. Cuando meten el uno a cero, un poco a la desesperada, nos acercamos al área rival. Sólo nos queda felicitar al Mirandés, que hizo un gran partido", dijo. Y añadió que "competimos dignamente y con nuestras armas. No pudimos hacer nuestro juego. Nosotros no jugamos así, somos un equipo que busca la portería contraria y hacer goles".