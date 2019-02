La selección femenina asturiana sub-17 tampoco logra pasar a la siguiente fase

Las dos selecciones femeninas asturianas sub-15 y sub-17 no lograron pasar a la siguiente fase de los Campeonatos de España de selecciones autonómicas. Tras los dos partidos disputados en la fase de grupos el pasado fin de semana en San Bartolomé de la Torre y Bonares (Huelva) en los que se enfrentaron a las andaluzas y a las castellano-leonesas, la sub-15 ya quedó eliminada. Pero la sub-17 quedaba pendiente de los resultados de la última jornada, la de ayer, en la que Galicia y Navarra no debían ganar sus partidos. Sin embargo, la selección Navarra derrotó a la cántabra por 3-0, mientras que Galicia empató a cero contra Aragón. Por lo tanto, la sub-17 asturiana de fútbol no pudo superar esta primera fase de clasificación.