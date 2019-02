Por la senda del triunfo

J. I. CASTAÑÓN

Borja Jerónimo García (30:13) y Marta Casanova (34:32) sucedieron como campeones a Fernando Canellada e Itziar Méndez en lo más alto del podio de la Oviedo-Las Caldas "Villa Termal". Una séptima edición que a punto estuvo de romper el pacto que tiene firmada la carrera que organiza el campeón paralímpico Alberto Suárez Laso con la climatología. Esta vez acudió la lluvia, menos de la esperada, pero el viento -elemento perturbador donde los haya- al menos no incidió en la competición. Una prueba que tiene un tirón indudable en Oviedo, como acreditan los más de mil corredores (1.012) que llegaron a la meta situada en la localidad termal ovetense y que con su perfil descendente, como prueban los tiempos que se obtienen en los 10.000 metros, es de esas candidatas a que más de uno se adentre en el mundo de las carreras populares.

No es ni mucho menos un debutante Borja García, pero dado el largo tiempo que llevaba alejado de las carreras por las malditas lesiones, a más de uno podía parecerlo. El tiempo de ausencia no hizo mella en sus cualidades para correr. Ni en su estrategia. Retomó la práctica con la misma fogosidad de antaño, que consiste en salir a toda mecha. Ayer el que más intentó seguirlo, aunque fuera de lejos, fue el leonés Jorge Manuel Pérez (31:44), que se vio superado en el kilómetro 7 por el ovetense Pelayo Menéndez, que hizo una carrera de menos a más (31:39). Pelayo, que fuera ganador de una San Silvestre y buen triatleta, aprovechaba la entrada a la senda de Fuso para cambiar el ritmo y seguir al leonés de lejos, hasta superarlo vigilándolo en los metros finales. Manu Prado, Pablo Casado, Juan Pezón, Javi Mier, Pelayo Pozo y Dioni Martínez completaban el "top 10". Una victoria, la de Borja en Las Caldas, que no es la primera en la localidad ovetense, ya que ganó en 2017 y que entrena junto a su mujer -otra destacada corredora como Bea Valiente- a un prometedor atleta asturiano en categoría junior como Diego Menéndez, que realizó 8;47 en los 3.000 metros el día anterior en Oviedo. Ayer, camino de Fuso, volvió a la senda del triunfo.

Quien sí debutó con buen pie en la prueba fue Marta Casanova, que también el día anterior había corrido una carrera de 3.000 metros en pista cubierta en el Palacio de los Deportes, parando el crono en 9:35. Con ese reciente aval, y el titulo regional de campo a través obtenido la semana anterior, una prueba como Las Caldas parecía coser y cantar para la pupila de Raúl Fidalgo, que ganó muy cómoda. Itziar Méndez (36:12) hubo de conformarse esta vez con la segunda posición, y Lucía Vergara (36:47), otra atleta del Universidad que brilla en los duatlones y triatlones, era tercera. Vanessa Suárez, Noelia Ménéndez y Marta Fernández Alonso también protagonizaban actuaciones destacadas.