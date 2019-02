Un enorme Laprovittola echa al Baskonia y mete al Joventut en semifinales

El Divina Seguros Joventut, con un espectacular Nicolás Laprovittola, que logró 50 puntos de valoración, se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey eliminando a uno de los favoritos al título, el Kirolbet Baskonia (89-98).



Los verdinegros, ausentes de las fases finales durante muchos años, protagonizaron la gran sorpresa de los cuartos de final y se enfrentarán al ganador del Real Madrid-Movistar Estudiantes.



Desde el año 2000, cuando Tanoka Beard firmó un partido que le valió para sumar 47 puntos de valoración, no se había vivido una actuación individual tan sobresaliente como la ofrecida por Laprovittola, que ha establecido un nuevo récord.



El Baskonia subestimó el potencial del Joventut en el inicio del choque y eso permitió al equipo de Badalona, que llegó a la Copa del Rey de tapado, crecerse. Bajo la batuta de un excelso Nicolás Laprovittola, el conjunto de Carles Durán llegó a cobrar una renta de 16 puntos (13-29) al filo del final del primer cuarto, donde se vio a un conjunto vasco desencajado, incapaz de frenar a un oponente que firmó un 4 de 5 en el triple.



Los azulgranas se dieron cuenta en el segundo cuarto que la eliminatoria iba a ser más dura de lo previsto. Intensificó su defensa y gracias al acierdo de Luca Vildoza y Voigtmann firmó un parcial de 18-4 que le llevó a darle la vuelta al marcador (34-33), aunque la Penya, coincidiendo con el regreso a pista de Laprovittola, recuperó las buenas sensaciones sobre la pista para irse al descanso con 42-45 en el marcador.



El Joventut se manejaba al ritmo de Laprovittola, autor de 14 puntos en el tercer cuarto, donde los verdinegros volvieron a meter el miedo en el cuerpo a los baskonistas (49-57) gracias al acierto del argentino, quien acaparaba todo el juego ante la incapacidad de los bases del Baskonia de frenar su inspiración.



A cada problema, el internacional de la albiceleste sacaba de su chistera una solución, como un triple sobre la bocina o una asistencia en el último segundo de la posesión. Matt Janing se convertía, por momentos, en el único jugador del Baskonia con la suficiente inspiración para buscar la reacción, que no llegó porque Laprovittola lo impidió (68-73, min. 30).



Los verdinegros entraron en crisis cuando Carles Durán, después de disfrutar de nueve puntos de renta (70-79), no tuvo más remedio que dar un respiro a Laprovittola. El Baskonia ajustó el marcador hasta un 80-83 que daba otra dimensión al choque, pero un 0-6 de parcial (80-89) permitió al Joventut entrar en los dos últimos minutos con una renta suficiente como para sellar el pase a las semifinales. Las pérdidas se sucedieron en un conjunto vasco desesperado, que se encontró con el argentino retomando el pulso desde la línea de tiro libre (80-91). Con 87-95 en el marcador, llegó un momento para el recuerdo en la Copa.



Laprovittola se fue al banquillo con 36 puntos y con todo el WiZink Center en pie, incluida la afición del Baskonia, tributándole una gran ovación al grito de MVP.



Vildoza (16), Janning (18), Shields (4), Poirier (15) y Voigtmann (6) -cinco inicial- Huertas (8), Diop (-), Jones (10), Hilliard (10) y González (2).Laprovittola (36), López-Aróstegui (7), Ventura (-), Harangody (15) y Todorovic (15) -quinteto titular- Dimitrijevic (6), Morgan (10), Delía (4), Nogués (1), Mathias (4) y Parra (-).Benjamín Jiménez, Carlos Peruga y Martín Caballero. Eliminaron por faltas a Todorovic y HilliardTercera eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto disputada en el WiZink Center de Madrid ante 12.340 espectadores.