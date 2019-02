Un Madrid al alza recibe al Girona

El Real Madrid, revitalizado e inmerso en el momento más dulce de toda la temporada, recibe hoy a las doce (Being La Liga) en el Santiago Bernabéu a un Girona en imparable caída libre, que si no es capaz de vencer enlazará su decimocuarto encuentro consecutivo sin conocer la victoria, igualando su peor racha desde el año 2008. La baja de Luka Modric por sanción en el centro del campo deja vía libre a Dani Ceballos y Solari debe volver a tomar decisiones complicadas en ataque. Bale volvió al once inicial en Amsterdam sin brillo, Vinicius enlaza muchas titularidades, Lucas Vázquez fue el sacrificado ante el Ajax y Asensio marcó el tanto clave. Benzemá también podría descansar.