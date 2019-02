El Sporting B, en picado

El Sporting B cae en picado. Los resultados no están. Ayer, frente al Mirandés, el equipo de Isma Piñera volvió a perder (0-2). La falta de acierto en momentos puntuales hizo que los rojiblancos se viesen superados. La tónica se repitió con duelos pasados en los que el primer gol visitante supone una losa psicológica demasiado grave. Una asignatura pendiente para el aprendizaje del equipo rojiblanco y que, semana tras semana, se repite, lo que lleva al filial a mirar con preocupación a la zona baja de la clasificación, de la que le separan cuatro puntos con respecto a la promoción y el descenso.

La primera parte no fue, ni mucho menos, desigualada a pesar de la diferencia de puntos que existía entre uno y otro. El juego fue parejo, de tú a tú, con un Sporting B que no se intimidó ante un rival al que le gusta el contacto con el balón. Los de Piñera se lo robaron para hacerles daño y fue Chiki quien dispuso de dos ocasiones de peligro. En la primera hizo volar a Limones y, en la segunda, su cabezazo en el primer palo no encontró la portería rival. Garci disponía de buenos minutos, buscando el desequilibrio por la banda derecha. El extremo tuvo en sus pies la oportunidad de cambiar el partido. Se escapó en velocidad hacia la meta burgalesa, pero no fue egoísta y, a pesar de estar en buena disposición para buscar el gol, dio el pase atrás a Santamaría (ligeramente a contra pie) y su disparo lo detuvo Limones, que se lanzó a la desesperada a tapar su portería. Y lo logró. También lo consiguió Christian Joel en un disparo a bocajarro de Matheus, en la única ocasión del Mirandés.

Todo sucedió antes del descanso porque a partir de ahí, el decorado cambió en favor del Mirandés. Y más aún con el gol de Guridi, en el minuto 56. El centrocampista se aprovechó de un balón que golpeó en Pelayo Suárez y se quedó muerto en sus botas. No perdonó con un fuerte disparo cruzado. Fue el punto y final para el Sporting B. La historia se repetía con encuentros pasados como el del Logroñés o la Real Sociedad B. El mazazo psicológico fue descomunal, como mostraba la imagen de los jugadores, que se dieron por vencidos a pesar de que restaba mucho tiempo por delante.

Y seis minutos después se confirmaban los peores presagios tras un buen centro al área de Rodrigo Sanz que materializaba Matheus. El 0-2 daba carpetazo al partido porque a partir de ahí, no pasó nada relevante, el Mirandés jugó a placer y controló con mucho aplomo el encuentro ante un Sporting B que fue de más a menos y que sigue de capa caída.