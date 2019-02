Capello: "Messi es un genio"

El entrenador italiano Fabio Capello calificó a Leo Messi como un "genio" que forma parte del fútbol, un deporte de equipo, en el que es necesario la contribución de los demás para alcanzar un éxito como un Mundial.

"Messi no es un jugador. Es un genio. Pero un jugador solo no puede ganar todo. El fútbol es un juego de equipo. Messi no puede ganar solo aunque haya hecho todo lo posible", indicó Capello en Montecarlo. El técnico explicó así el hecho de que Argentina, a pesar de tener a Messi, no haya conquistado una Copa del Mundo.

Ante la eliminatoria Atlético-Juventus, Capello elogió a sus técnicos. "Son inteligentes los dos, Simeone y Allegri, y me gustan los entrenadores inteligentes. No los que tienen un esquema y no cambian. Ellos conocen a los jugadores que tienen y según eso hacen el sistema".