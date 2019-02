Rubiales: "Será la asamblea la que decida el formato de la Supercopa"

El presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales manifestó hoy a propósito del anunciado proyecto de cambio en la Supercopa que "hay un órgano que es la asamblea que es el que tiene que decidir" y en referencia al rechazo de Javier Tebas comentó que "a las personas que reaccionan de una manera airada hay que seguir dándoles cariño porque ya sabemos como son".

Rubiales presidió el acto de colocación de la primera piedra de la nueva sede de la Federación Asturiana de Fútbol, un viejo proyecto por el que la territorial viene trabajando desde hace una década y cuyas obras se espera que comiencen en un plazo de tres meses para la construcción de un edificio de 25.000 metros cuadrados que albergará todos los estamentos de la federación así como la Mutualidad de Fútbolistas.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la Federación Asturiana Maximino Martínez, los presidentes de buena parte de los clubes asturianos Sporting y Oviedo incluidos así como del Ayuntamiento de Gijón que cedió los terrenos sobre los que se construirá la nueva sede, anexa a las instalaciones existentes en el barrio gijonés de Roces.

Rubiales también ratificó la presencia de la selección española el próximo mes de septiembre en un partido oficial ante las Islas Feroe y que servirá de homenaje a la figura del fallecido enrique Castro Quini.

"Va a ser muy bonito lo hemos hecho con todo el cariño pensando en la figura de Quini que es orgullo de Asturias y de España, será un día para rendir tributo a un hombre inigualable como fue Quini" indicó el presidente de la Federación Española.

En la colocación de la primera piedra de la nueva sede federativa tuvo un papel especial el ex jugador Pelayo Novo ya muy recuperado del accidente que sufrió en Zaragoza cuando militaba en el Albacete y que fue uno de los encargados de colocar una urna en a que se introdujeron diversos artículos como periódicos del día, un balón, botas, una camiseta de la selección española otra de la asturiana así como el convenio de cesión de los terrenos y los planos del edificio.

"Cada día estoy mejor, estoy por tirar la muletas" manifestó el ex-jugador del Real Oviedo quien mostró su satisfacción por la marcha del equipo y aseguró que lo que se planteaba en estos momentos "es disfrutar" y reconoció no tener claro que va a hacer en el futuro "no lo se ni me preocupa. algo haré porque soy joven y tengo ganas pero de momento no se qué".