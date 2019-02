El Toscaf, sin gasolina

El Cafés Toscaf-Atlética podría perder hoy la segunda posición si el Ikasa supera esta mañana al Balonmano Leganés. Todo ello debido a que el equipo de Juan Muñiz cayó ayer derrotado (27-25) en su visita a la cancha del Iplacea, que se aprovechó de los numerosos problemas físicos con los que se presentaba en esta cita el cuadro avilesino.

No en vano, el comienzo del encuentro tuvo dominio para los de Juan Muñiz, mejor asentados y con mayor acierto que su rival, pero con el paso de los minutos comenzó a decaer su nivel. A pesar de ello, llegaron al descanso vivos, al ir por debajo por un apretado marcador de 14-13. Y pudo mantenerse prácticamente en todo el encuentro vivo, pero en los compases decisivos, a partir del minuto 40 de juego, en el que cada balón podía marcar el devenir del choque, el Cafés Toscaf-Atlética no estuvo atinado en la elección de los lanzamientos. Buena parte de ello se debe al estado físico, que pasó factura a varios jugadores afectados por un proceso febril, faltando frescura en momentos de tanta intensidad que se vivió en la pista madrileña de Alcalá de Henares.

A ello se sumaron algunas acciones desacertadas por parte de la pareja arbitral que no favorecieron a los intereses del cuadro de Juan Muñiz que, además, vio como un gol no subió a su marcador al decretar que estaba fuera de tiempo por solo un solo segundo. Factores en el que la suerte, que también juega en ocasiones un papel importante, no estuvo en este caso del lado del Cafés Toscaf-Atlética Avilesina y que a la postre marcó la diferencia en su contra.

El encuentro sirvió para que el técnico diese minutos a jugadores como David Silverio, que debutaba esta temporada en las filas avilesinas, dando una buena imagen y aportando factores importantes al juego del equipo de Juan Muñiz, que tuvo como jugadores más relevantes a Cristian Murias, autor de 9 goles, y a Juan Amorín, que finalizó el encuentro con 7 tantos en su cuenta personal.

Sin tiempo para lamentaciones, los avilesinos se enfrentarán la próxima jornada (sábado 3, 18 horas) al colista de la categoría, el Cuatro Valles.