Un hat-trick de Álex da vida al Siero

El Siero sorprende a un desconocido Covadonga, que notó la ausencia de jugadores clave y que cometió muchos errores en defensa. El Siero, muy bien plantado y muy metido en el partido, se llevó tres puntos que necesitaba para salir de la zona baja de la tabla. Mientras que al Cova este resultado le aleja del cuarto puesto.

Comenzó el partido bien para los locales, que a los nueve minutos tuvieron una buena ocasión de Diego, pero enseguida el Siero respondió con un disparo de Edu Llosa que Aitor, in extremis, rechazó. Los goles visitantes fueron peleados en la salida de balón, con un Álex muy rápido que se aprovechó de ellos. La sentencia llegó en el segundo periodo en una contra y precedida de una falta muy protestada por los locales a Mario que el árbitro no vio. Victoria justa del Siero ante un Cova que tiene que mejorar mucho.